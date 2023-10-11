Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бельгія передасть Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 14:49
Бельгія передасть Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам
скриншот

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо повідомив, що Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

Джерело: "Європейська правда", Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським

Деталі: Він зазначив, що Бельгія продовжить підтримувати Україну за трьома напрямками, з яких перші два – це військова допомога та економічні санкції.

Реклама:

Пряма мова Александр де Кроо: "Третій – це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро… Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України.

Ми робили це минулоріч, і цього року ми зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд (євро). Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо".

Перед цим міністерка оборони Бельгії оголосила, що країна відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

Теми: БельгіяРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Бельгія
З 2025 року Бельгія відправить в Україну кілька винищувачів F-16
Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО: візьме участь у "Рамштайні"
Міністри оборони України й Бельгії обговорили передачу F-16
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: