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Бельгія передасть Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 14:49
Бельгія передасть Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам
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Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо повідомив, що Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

Джерело: "Європейська правда", Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським

Деталі: Він зазначив, що Бельгія продовжить підтримувати Україну за трьома напрямками, з яких перші два – це військова допомога та економічні санкції.

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Пряма мова Александр де Кроо: "Третій – це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро… Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України.

Ми робили це минулоріч, і цього року ми зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд (євро). Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо".

Перед цим міністерка оборони Бельгії оголосила, що країна відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.  

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Теми: БельгіяРосіяУкраїнавійна
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