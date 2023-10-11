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Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 14:49
Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам
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Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что Бельгия создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.

Источник: "Европейская правда", Александр де Кроо на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским

Детали: Он отметил, что Бельгия продолжит поддерживать Украину по трем направлениям, из которых первые два – это военная помощь и экономические санкции.

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Прямая речь Александра де Кроо: "Третье – это создание Фонда Украины объемом 1,7 млрд евро... Источником этого фонда станут миллиардные российские активы, замороженные в Бельгии. Мы в Бельгии имеем налогообложение доходов этих замороженных активов. В прошлом году для нас было четко понятно, что налогообложение доходов этих активов должно на 100% пойти в пользу народа Украины.

Мы делали это в прошлом году, и в этом году мы сделаем это снова через фонд на 1,7 млрд (евро). Этот фонд будет использован на приобретение военной техники, гуманитарную поддержку, Европейский фонд мира, макрофинансовую помощь и т.д.".

Перед этим министр обороны Бельгии объявила, что страна отправит в Украину несколько бельгийских истребителей F-16, начиная с 2025 года.

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Темы: БельгияРосcияУкраинавойна
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