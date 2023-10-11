Більше 60% громадян не підтримують ідею виборів в Україні під час війни

Майже дві третини українців (64%) ставляться негативно до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни.

Джерело: результати опитування центру Разумкова, проведеного 21-27 вересня

Дослівно: "Лише 15% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни, майже дві третини (64%) ставляться негативно (21% не визначилися)".

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Деталі: Респонденти вважають, що вибори необхідні для підтримки демократії в країні (так вважають 6% всіх опитаних), тим, що це необхідно, щоб продемонструвати світові, що Україна є демократичною державою (5%), необхідністю змінити владу (5%) або, принаймні, її оновити (навіть якщо при владі залишаться ті ж само політичні сили, що й зараз) (5%), тим, що проведення виборів сприятиме розгортанню дискусії в суспільстві про існуючі проблеми в країні і шляхи їх вирішення (5%).

Негативне ставлення до проведення виборів під час війни найчастіше обґрунтовується тим, що в країні немає грошей на вибори (так вважають 36% всіх опитаних), тим, що українське законодавство не дозволяє проведення виборів у період дії воєнного стану (32%), буде проблематично забезпечити безпеку учасникам голосування (31%).

Також респонденти вважають, що під час воєнного стану неможливо дотримуватись стандартів демократичності виборів через тимчасове обмеження політичних прав і свобод громадян (29%), неможливо організувати голосування на тимчасово окупованих територіях (26%), виникнуть проблеми для голосування тимчасово переміщених осіб, українських біженців за кордоном (24%), неможливо організувати голосування військовослужбовців, які перебувають безпосередньо у місцях бойових дій (22,5%).

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Ще 14% називають як мотив негативного ставлення те, що у випадку, якщо буде дозволене онлайн голосування, російські спецслужби зможуть втрутитися в процес голосування, 13% — що існує небезпека посилення внутрішньополітичних конфліктів та ухвалення популістських рішень в умовах війни, 11% — що можливе тимчасове скасування воєнного стану під час війни для проведення виборів негативно позначиться на безпеці та обороноздатності країни, 9% — що члени виборчих комісій, офіційні спостерігачі та кандидатів на виборні посади можуть бути мобілізовані.

У випадку, якщо вибори все ж відбудуться, 15% відповіли, що голосуватимуть на них за вже існуючі політичні партії, 24% — за новостворені політичні сили (якщо такі будуть), але відносна більшість (31%) відповіли, що для них не матиме значення, чи новостворена це партія, чи вона існувала й раніше.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 вересня 2023 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується USAID.

Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.