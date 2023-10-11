Более 60% граждан не поддерживают идею выборов в Украине во время войны

Источник: результаты опроса центра Разумкова, проведенного 21-27 сентября

Дословно: "Только 15% опрошенных положительно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине до завершения войны, почти две трети (64%) относятся отрицательно (21% не определились)".

Детали: Респонденты считают, что выборы необходимы для поддержания демократии в стране (так считают 6% всех опрошенных), тем, что это необходимо, чтобы продемонстрировать миру, что Украина является демократическим государством (5%), необходимостью сменить власть (5%) или, по крайней мере, ее обновить (даже если у власти останутся те же политические силы, что и сейчас) (5%), тем, что проведение выборов будет способствовать развертыванию дискуссии в обществе о существующих проблемах в стране и путях их решения (5%).

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Негативное отношение к проведению выборов во время войны чаще всего обосновывается тем, что в стране нет денег на выборы (так считают 36% всех опрошенных), тем, что украинское законодательство не позволяет проведение выборов в период действия военного положения (32%), будет проблематично обеспечить безопасность участникам голосования (31%).

Также респонденты считают, что во время военного положения невозможно соблюдать стандарты демократичности выборов из-за временного ограничения политических прав и свобод граждан (29%), невозможно организовать голосование на временно оккупированных территориях (26%), возникнут проблемы для голосования временно перемещенных лиц, украинских беженцев за рубежом (24%), невозможно организовать голосование военнослужащих, находящихся непосредственно в местах боевых действий (22,5%).

Еще 14% называют как мотив негативного отношения то, что в случае, если будет разрешено онлайн голосование, российские спецслужбы смогут вмешаться в процесс голосования, 13% - что существует опасность усиления внутриполитических конфликтов и принятия популистских решений в условиях войны, 11% - что возможная временная отмена военного положения во время войны для проведения выборов негативно скажется на безопасности и обороноспособности страны, 9% - что члены избирательных комиссий, официальные наблюдатели и кандидаты на выборные должности могут быть мобилизованы.

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В случае, если выборы все же состоятся, 15% ответили, что будут голосовать на них за уже существующие политические партии, 24% - за вновь созданные политические силы (если таковые будут), но относительное большинство (31%) ответили, что для них не будет иметь значения, новосозданная это партия или она существовала и раньше.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 сентября 2023 года в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой USAID.

Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.