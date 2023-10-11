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Союзники нададуть Україні понад 147 млн євро на засоби для розмінування та обслуговування техніки

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 16:45
Союзники нададуть Україні понад 147 млн євро на засоби для розмінування та обслуговування техніки
Ілюстративне фото Getty Images

Група союзників профінансує в Україні обслуговування військової техніки, обладнання для розмінування та інші інженерні засоби, йдеться про внесок від країн-учасниць міжнародного фонду підтримки України обсягом 1,1 млрд данських крон, або 147,5 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Данії 11 жовтня

Дослівно: "Даний внесок фінансує Данія разом з іншими країнами-учасницями Міжнародного фонду підтримки України – Британією, Норвегією, Нідерландами, Швецією, а також Литвою та Ісландією".

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Міністр оборони Трольс Лунд Поульсен зазначив, що Україні на цьому етапі війни потрібні і боєприпаси, і допомога з підтриманням у робочому стані раніше переданої зброї.

Ці кошти будуть використані на обладнання для обслуговування різних систем у безпосередній близькості до лінії фронту, запчастини, на перевезення танків, а також закупівлю засобів для проходження російських ліній оборони, у тому числі розмінування, наведення мостів та переправ.

Що було раніше:

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  • Перед цим міністр оборони Данії повідомив, що розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року, але це залежатиме також від готовності пілотів, техніків та інфраструктури.
  • На початку жовтня Данія анонсувала понад 13 млн євро на боєприпаси для України.

Теми: Українавійнадопомога Україні
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