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Союзники предоставят Украине более 147 млн евро на средства для разминирования и обслуживания техники

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 16:45
Союзники предоставят Украине более 147 млн евро на средства для разминирования и обслуживания техники
Иллюстративное фото Getty Images

Группа союзников профинансирует в Украине обслуживание военной техники, оборудование для разминирования и другие инженерные средства, речь идет о вкладе от стран-участниц международного фонда поддержки Украины объемом 1,1 млрд датских крон, или 147,5 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Дании 11 октября

Дословно: "Данный вклад финансирует Дания вместе с другими странами-участницами Международного фонда поддержки Украины – Британией, Норвегией, Нидерландами, Швецией, а также Литвой и Исландией".

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Министр обороны Трольс Лунд Поульсен отметил, что Украине на этом этапе войны нужны и боеприпасы, и помощь с поддержанием в рабочем состоянии ранее переданного оружия.

Эти средства будут использованы на оборудование для обслуживания различных систем в непосредственной близости к линии фронта, запчасти, на перевозку танков, а также закупку средств для прохождения российских линий обороны, в том числе разминирования, наведения мостов и переправ.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим министр обороны Дании сообщил, что рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года, но это будет зависеть также от готовности пилотов, техников и инфраструктуры.
  • В начале октября Дания анонсировала более 13 млн евро на боеприпасы для Украины.

Темы: Украинавойнапомощь Украине
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