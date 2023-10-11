Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Союзники предоставят Украине более 147 млн евро на средства для разминирования и обслуживания техники

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 16:45
Союзники предоставят Украине более 147 млн евро на средства для разминирования и обслуживания техники
Иллюстративное фото Getty Images

Группа союзников профинансирует в Украине обслуживание военной техники, оборудование для разминирования и другие инженерные средства, речь идет о вкладе от стран-участниц международного фонда поддержки Украины объемом 1,1 млрд датских крон, или 147,5 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Дании 11 октября

Дословно: "Данный вклад финансирует Дания вместе с другими странами-участницами Международного фонда поддержки Украины – Британией, Норвегией, Нидерландами, Швецией, а также Литвой и Исландией".

Реклама:

Министр обороны Трольс Лунд Поульсен отметил, что Украине на этом этапе войны нужны и боеприпасы, и помощь с поддержанием в рабочем состоянии ранее переданного оружия.

Эти средства будут использованы на оборудование для обслуживания различных систем в непосредственной близости к линии фронта, запчасти, на перевозку танков, а также закупку средств для прохождения российских линий обороны, в том числе разминирования, наведения мостов и переправ.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим министр обороны Дании сообщил, что рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года, но это будет зависеть также от готовности пилотов, техников и инфраструктуры.
  • В начале октября Дания анонсировала более 13 млн евро на боеприпасы для Украины.

Темы: Украинавойнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Украина
Дания планирует передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года
Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам
Зеленский на Рамштайн: Усиление ПВО станет провалом стратегии террора России
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: