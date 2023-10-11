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ЗСУ очолюють рейтинг довіри українців, президент – на 7 місці

Тетяна ЛозовенкоСереда, 11 жовтня 2023, 16:56
ЗСУ очолюють рейтинг довіри українців, президент – на 7 місці
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, РАДІО СВОБОДА

Збройні сили України очолюють рейтинг довіри до інституцій серед населення, на 7 місці – президент. Водночас Володимир Зеленський очолює рейтинг політиків, громадських діячів та ін.

Джерело: результати соціологічного опитування, проведеного з 21 по 27 вересня соціологічною службою Центру Разумкова

Деталі: Згідно з результатами опитування, серед інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил (їм довіряють 93% опитаних), добровольчих загонів (85%), волонтерських організацій (84%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (83%), Національної гвардії (81%), Державної прикордонної служби (76,5%), президента (72%), Міністерства оборони (71%), Служби безпеки України (66%), громадських організацій (60,5%), Церкви (59%), Національної поліції України (57%), голови міста (селища, села), в якому живе респондент (54%).

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Частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 49% і 41%), до українських ЗМІ (відповідно 47% і 43%), до Національного банку (відповідно 46% і 42%), до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (відповідно 44% і 31%).

Більшість респондентів висловлюють недовіру політичним партіям (не довіряють 74%), чиновникам (72%), судовій системі (70%), Верховній Раді України (64%), прокуратурі (61%), уряду України (60%), комерційним банкам (59%), Національному антикорупційному бюро (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (52%).

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 46%, тоді як довіряють – 25%).

ВІДЕО ДНЯ

Рейтинг довіри до громадських лідерів (політиків, посадовців, громадських діячів, журналістів) очолюють Володимир Зеленський (75%), Віталій Кім (64%), Сергій Притула (51%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до Михайла Подоляка (відповідно 45% і 30%), Віталія Кличка (відповідно 44% і 39,5%), Олексія Данілова (відповідно 42% і 35,5%), Василя Малюка (відповідно 34% і 21%), Юрія Бутусова (відповідно 31% і 25%), Сергія Стерненка (відповідно 28,5% і 26%), Ігоря Клименка (відповідно 26% і 22%), Рустема Умєрова (відповідно 25% і 21%),

Більшість опитаних не довіряють Юрію Бойку (82%), Юлії Тимошенко (82%), Петру Порошенку (73%), Олексію Арестовичу (71%), Дмитру Гордону (58%), Давиду Арахамії (54%) та Андрію Єрмаку (53%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Руслана Стефанчука (не довіряють йому 46%, довіряють 25%), Дениса Шмигаля (відповідно 44% і 36%), Данили Гетманцева (відповідно 29% і 18%).

Опитування методом face-to-face проводилося у всіх областах, крім Донеччини, Луганщини та Криму. У  Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі. 

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теми: Збройні силипрезидентЗеленськийопитування
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