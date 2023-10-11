ВСУ возглавляют рейтинг доверия украинцев, президент – на 7 месте

Вооруженные силы Украины возглавляют рейтинг доверия к институтам среди населения, на 7 месте - президент. В то же время Владимир Зеленский возглавляет рейтинг политиков, общественных деятелей и др.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного с 21 по 27 сентября социологической службой Центра Разумкова

Детали: Среди институтов чаще всего доверие высказывается к Вооруженным силам (им доверяют 93% опрошенных), добровольческим отрядам (85%), волонтерским организациям (84%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (83%), Национальной гвардии (81%), Государственной пограничной службы (76,5%), президента (72%), Министерства обороны (71%), Службы безопасности Украины (66%), общественных организаций (60,5%), Церкви (59%), Национальной полиции Украины (57%), главы города (поселка, села), в котором живет респондент (54%).

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Чаще выражается доверие, чем недоверие, к совету города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 49% и 41%), к украинским СМИ (соответственно 47% и 43%), к Национальному банку (соответственно 46% и 42%), к уполномоченному Верховной Рады по правам человека (соответственно 44% и 31%).

Большинство респондентов выражают недоверие политическим партиям (не доверяют 74%), чиновникам (72%), судебной системе (70%), Верховной Раде Украины (64%), прокуратуре (61%), правительству Украины (60%), коммерческим банкам (59%), Национальному антикоррупционному бюро (53%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (52%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (52%).

Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 46%, тогда как доверяют - 25%).

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Рейтинг доверия к общественным лидерам (политикам, чиновникам, общественным деятелям, журналистам) возглавляют Владимир Зеленский (75%), Виталий Ким (64%), Сергей Притула (51%).

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к Михаилу Подоляку (соответственно 45% и 30%), Виталию Кличко (соответственно 44% и 39,5%), Алексею Данилову (соответственно 42% и 35,5%), Василию Малюку (соответственно 34% и 21%), Юрию Бутусову (соответственно 31% и 25%), Сергею Стерненко (соответственно 28,5% и 26%), Игорю Клименко (соответственно 26% и 22%), Рустему Умерову (соответственно 25% и 21%),

Большинство опрошенных не доверяют Юрию Бойко (82%), Юлии Тимошенко (82%), Петру Порошенко (73%), Алексею Арестовичу (71%), Дмитрию Гордону (58%), Давиду Арахамии (54%) и Андрею Ермаку (53%).

Чаще выражали недоверие, чем доверие, к Руслану Стефанчуку (не доверяют ему 46%, доверяют 25%), Денису Шмыгалю (соответственно 44% и 36%), Даниле Гетманцеву (соответственно 29% и 18%).

Опрос методом face-to-face проводился во всех областях, кроме Донетчины, Луганщины и Крыма. В Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе.

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.