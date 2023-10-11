Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія надасть Україні близько 17 млн євро на розмінування

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 17:16
Норвегія надасть Україні близько 17 млн євро на розмінування
Фото: Getty Images

Норвегія виділить 200 млн крон (приблизно 17,4 млн євро) на розмінування в Україні територій, де велися бойові дії, цією сумою внесок Норвегії у цьому питанні зростає більш ніж удвічі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Норвегії

Деталі: Повідомляється, що перед цим з лютого 2022 року Норвегія надала на розмінування в Україні 164 млн крон.

Реклама:

Кошти будуть надаватися через профільні організації, що займаються розмінуванням, як Norwegian People’s Aid, the HALO Trust та систему ООН у рамках норвезької програми підтримки України Nansen.

"Розчищення від мін рятує життя і захищає цивільних, зокрема дітей. Це також необхідна умова для того, щоб можливо було надавати іншу допомогу та відновлювати інфраструктуру", – зазначила міністерка закордонних справ Аннікен Вітфельд.

У комюніке нагадали також, що внаслідок війни мінами й нерозірваними снарядами засмічено великі площі сільськогосподарських земель, тож опосередковано розмінування є внеском і в продовольчу безпеку.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Норвегія разом з групою союзників профінансує обслуговування військової техніки, обладнання для розмінування та інші інженерні засоби.

Теми: НорвегіяУкраїнарозмінуваннявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Норвегія
У Норвегії зафіксували ознаки вибуху біля берегів Фінляндії в ніч пошкодження газогону
Норвегія запросить Україну замість РФ на 80-річчя визволення регіону від нацистів
Норвегія планує обмежити в’їзд російських авто
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: