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Норвегія надасть Україні близько 17 млн євро на розмінування

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 17:16
Норвегія надасть Україні близько 17 млн євро на розмінування
Фото: Getty Images

Норвегія виділить 200 млн крон (приблизно 17,4 млн євро) на розмінування в Україні територій, де велися бойові дії, цією сумою внесок Норвегії у цьому питанні зростає більш ніж удвічі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Норвегії

Деталі: Повідомляється, що перед цим з лютого 2022 року Норвегія надала на розмінування в Україні 164 млн крон.

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Кошти будуть надаватися через профільні організації, що займаються розмінуванням, як Norwegian People’s Aid, the HALO Trust та систему ООН у рамках норвезької програми підтримки України Nansen.

"Розчищення від мін рятує життя і захищає цивільних, зокрема дітей. Це також необхідна умова для того, щоб можливо було надавати іншу допомогу та відновлювати інфраструктуру", – зазначила міністерка закордонних справ Аннікен Вітфельд.

У комюніке нагадали також, що внаслідок війни мінами й нерозірваними снарядами засмічено великі площі сільськогосподарських земель, тож опосередковано розмінування є внеском і в продовольчу безпеку.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Норвегія разом з групою союзників профінансує обслуговування військової техніки, обладнання для розмінування та інші інженерні засоби.

Теми: НорвегіяУкраїнарозмінуваннявійна
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