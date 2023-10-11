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Норвегия предоставит Украине около 17 млн евро на разминирование

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 17:16
Норвегия предоставит Украине около 17 млн евро на разминирование
Фото: Getty Images

Норвегия выделит 200 млн крон (примерно 17,4 млн евро) на разминирование в Украине территорий, где велись боевые действия, этой суммой вклад Норвегии в этом вопросе возрастает более чем вдвое.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Норвегии

Детали: Сообщается, что перед этим с февраля 2022 года Норвегия предоставила на разминирование в Украине 164 млн крон.

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Средства будут предоставляться через профильные организации, занимающиеся разминированием, как Norwegian People's Aid, the HALO Trust и систему ООН в рамках норвежской программы поддержки Украины Nansen.

"Расчистка от мин спасает жизни и защищает гражданских, в частности детей. Это также необходимое условие для того, чтобы можно было предоставлять другую помощь и восстанавливать инфраструктуру", – отметила министр иностранных дел Анникен Витфельд.

В коммюнике напомнили также, что в результате войны минами и неразорвавшимися снарядами засорены большие площади сельскохозяйственных земель, поэтому косвенно разминирование является вкладом и в продовольственную безопасность.

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Напомним: Норвегия вместе с группой союзников профинансирует обслуживание военной техники, оборудование для разминирования и другие инженерные средства.

Темы: НорвегияУкраинаразминированиевойна
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