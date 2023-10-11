Убивця, якого випустили за "законом Савченко", занапастив ще двох людей

Прокуратура вимагатиме довічного позбавлення волі для жорстокого вбивці, на рахунку якого три смерті.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом умисного вбивства, вчиненого повторно.

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Обвинувачений - мешканець Києва, раніше засуджений за вбивство. У 2017 році він звільнився з місць позбавлення волі за так званим "законом Савченко".

Влітку 2018 року під час спільного розпивання алкоголю разом зі своїм 38-річним знайомим, обвинувачений завдав останньому декілька ударів ножем, один з яких виявився смертельним.

Про вчинення злочину вбивця повідомив по телефону своєму дідусеві, який і викликав правоохоронців на місце події.

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Під час досудового розслідування суд змінив обвинуваченому запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Зловмисник скористався цим, щоб помститися своєму дідусеві "за те, що той його здав". Навідавшись до родича, чоловік завдав пенсіонеру тяжких тілесних ушкоджень, від яких останній помер.

У 2020 році Голосіївський районний суд засудив обвинуваченого за цей злочин до 8 років позбавлення волі.

Водночас у ході судового розгляду справи про вбивство 38-річного знайомого обвинувачений свою провину не визнав та у вчиненому не розкаявся. Через що сторона обвинувачення попросила суд призначити чоловіку максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Зараз же вироком Шевченківського районного суду Києва обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 13 років позбавлення волі.

За сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань за цим та попереднім вироком суд призначив йому остаточне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.

Вказано, що прокуратура готує апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції через м’якість призначеного покарання.