Убийца, которого выпустили по "закону Савченко", погубил еще двух человек

Прокуратура будет требовать пожизненного лишения свободы для жестокого убийцы, на счету которого три смерти.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: При поддержании публичного обвинения Шевченковской окружной прокуратурой города Киева объявлен обвинительный приговор мужчине по факту умышленного убийства, совершенного повторно.

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Обвиняемый - житель Киева, ранее судимый за убийство. В 2017 году он освободился из мест лишения свободы по так называемому "закону Савченко".

Летом 2018 года во время совместного распития алкоголя вместе со своим 38-летним знакомым, обвиняемый нанес последнему несколько ударов ножом, один из которых оказался смертельным.

О совершении преступления убийца сообщил по телефону своему дедушке, который и вызвал правоохранителей на место происшествия.

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Во время досудебного расследования суд изменил обвиняемому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Злоумышленник воспользовался этим, чтобы отомстить своему дедушке "за то, что тот его сдал". Наведавшись к родственнику, мужчина нанес пенсионеру тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался.

В 2020 году Голосеевский районный суд приговорил обвиняемого за это преступление к 8 годам лишения свободы.

В то же время в ходе судебного рассмотрения дела об убийстве 38-летнего знакомого обвиняемый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Из-за чего сторона обвинения попросила суд назначить мужчине максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сейчас же приговором Шевченковского районного суда Киева обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 13 годам лишения свободы.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по этому и предыдущему приговору суд назначил ему окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

Указано, что прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции из-за мягкости назначенного наказания.