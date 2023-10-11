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Видворений з ЄС російський Sputnik фокусує пропаганду на Африці та Азії – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 11 жовтня 2023, 18:05
Видворений з ЄС російський Sputnik фокусує пропаганду на Африці та Азії – росЗМІ
ілюстративне фото з сайту the insider

Російське пропагандистське новинне агентство Sputnik на тлі санкцій закриє свої філії або серйозно переформатує роботу. Зокрема, планується "змістити фокус" на Африку та Азію, а також деякі "дружні" країни Європи.

Джерело: The Insider із посиланням джерела у філіях Sputnik

Пряма мова співрозмовника: "У східній і західній частинах Європи, де були офіси Sputnik, вони закрилися, за винятком Австрії, Німеччини, Швейцарії. Але це радіостанції, сайтів при них окремих немає. На черзі закриття офісу в Грузії. Там почалися судові тяжби. Найближчим часом можуть прикрити Sputnik у Вірменії, але поки що працюють у штатному режимі".

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Деталі: Інший співрозмовник видання зазначив, що останній робочий день для частини співробітників у філіях Sputnik, що закриваються в Європі, офіційно настає вже 11 жовтня. 

Він розповів, що деяким працівникам пропонують змінити філії або перейти на роботу в інші проекти "Россия сегодня", якому належить Sputnik.

За словами співрозмовників, для закриття "дочок" агентства є безліч причин: від безпосередньо фінансових (активи і рахунки заблоковані і не дають змоги виплачувати зарплати) до технічних (не видають сертифікати шифрування, через що сайти агентства не працюють за HTTPS у всіх браузерах, крім російських). 

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Крім того, є проблеми з кадрами, адже, як зазначають співрозмовники видання, далеко не всі журналісти, наприклад у Казахстані та Киргизстані, готові "обслуговувати російську пропагандистську машину в її боротьбі з Україною".

У Молдові заблокували сайт Sputnik 26 лютого 2022 року, а 7 березня – і радіомовлення станції.

Як зазначає The Insider, через це "России сегодня" доводиться перенаправляти ресурси і фокус на країни Африки та Азії, а також інші, які вважаються дружніми, наприклад Сербію.

Одне з джерел підтвердило, що Russia Today найближчим часом відбудує в Москві телекомплекс і ньюсрум під мовлення сербською, адже їм вчергове дали фінансування. 

Видання повідомляє, що 2 жовтня в Лівані почало мовлення радіо Sputnik арабською мовою. Воно мовить на частоті, яку раніше використовувало радіо BBC Arabic (у січні 2023 року редакція повністю припинила радіомовлення в Лівані через брак фінансування).

Також Sputnik розширює мовлення всередині Росії і на окупованих територіях України, займаючи частоти у тому числі витісненої з Росії радіостанції "Эхо Москвы".

У пресслужбі "Россия сегодня" не відповіли на запит The Insider.

Теми: ЗМІпропагандаРосія
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