Выдворенный из ЕС российский Sputnik фокусирует пропаганду на Африке и Азии – росСМИ

Российское пропагандистское новостное агентство Sputnik на фоне санкций закроет свои филиалы или серьезно переформатирует работу. В частности, планируется "сместить фокус" на Африку и Азию, а также "дружественные" страны в Европе.

Источник: The Insider со ссылкой на источники в филиалах Sputnik

Прямая речь собеседника: "В восточной и западной частях Европы, где были офисы Sputnik, они закрылись, за исключением Австрии, Германии, Швейцарии. Но это радиостанции, сайтов при них отдельных нет. На очереди закрытие офиса в Грузии. Там начались судебные тяжбы. В ближайшее время могут прикрыть Sputnik в Армении, но пока работают в штатном режиме".

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Детали: Другой собеседник издания отметил, что последний рабочий день для части сотрудников в закрывающихся филиалах Sputnik в Европе официально наступает уже 11 октября.

Он рассказал, что некоторым работникам предлагают сменить филиалы или перейти на работу в другие проекты "Россия сегодня", которому принадлежит Sputnik.

По словам собеседников, для закрытия "дочек" агентства есть множество причин: от непосредственно финансовых (активы и счета заблокированы и не позволяют выплачивать зарплаты) до технических (не выдают сертификаты шифрования, из-за чего сайты агентства не работают по HTTPS во всех браузерах, кроме российских).

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Кроме того, есть проблемы с кадрами, ведь, как отмечают собеседники издания, далеко не все журналисты, например в Казахстане и Кыргызстане, готовы "обслуживать российскую пропагандистскую машину в ее борьбе с Украиной".

В Молдове заблокировали сайт Sputnik 26 февраля 2022 года, а 7 марта - и радиовещание станции.

Как отмечает The Insider, из-за этого "России сегодня" приходится перенаправлять ресурсы и фокус на страны Африки и Азии, а также другие, которые считаются дружественными, например Сербию.

Один из источников подтвердил, что Russia Today в ближайшее время отстроит в Москве телекомплекс и ньюсрум под вещание на сербском, ведь им в очередной раз дали финансирование.

Издание сообщает, что 2 октября в Ливане начало вещание радио Sputnik на арабском языке. Оно вещает на частоте, которую ранее использовало радио BBC Arabic (в январе 2023 года редакция полностью прекратила радиовещание в Ливане из-за нехватки финансирования).

Также Sputnik расширяет вещание внутри России и на оккупированных территориях Украины, занимая частоты в том числе вытесненной из России радиостанции "Эхо Москвы".

В пресс-службе "Россия сегодня" не ответили на запрос The Insider.