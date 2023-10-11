Канада оголосила новий пакет допомоги: снаряди, зброя та зимова форма

Канада на зустрічі формату "Рамштайн" оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть артилерійські снаряди й інша зброя, а також зимова форма та спальники.

Джерело: "Європейська правда" із посиланнямна міністра оборони Білла Блера

Деталі: На 16-й зустрічі Контактної групи з оборони України Блер повідомив, що Канада передасть Україні зимову форму та спорядження вартістю 25 млн доларів США: взуття, одяг з багатьох слоїв, а також зимові спальники. Це у тому числі комплекти військової форми для 2000 жінок-військовослужбовиць, вироблені у Канаді. Форму профінансують з траншу 500 млн доларів, який прем’єр Джастін Трюдо оголосив ще у червні.

Реклама:

Окрім цього, Канада надасть зброю і спорядження із запасів своїх збройних сил, а саме:

2000 артснарядів 155 мм;

димові боєприпаси, у тому числі 955 штук до 155-мм артилерії та 2000 штук до 81-мм мінометів;

2260 масок для захисту від газу;

277 авіабомб вагою 1000 фунтів з підривачами;

76-мм боєприпаси різного типу для ВМС.

Білл Блер додав, що раніше анонсовані 8 тисяч 155-мм артснарядів, 10 тисяч 105-мм снарядів та близько 2 млн патронів 7,62 до стрілецької зброї прибули в Україну минулого тижня.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ