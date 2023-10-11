Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада оголосила новий пакет допомоги: снаряди, зброя та зимова форма

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 18:12
Канада оголосила новий пакет допомоги: снаряди, зброя та зимова форма
ПРАПОРИ УКРАЇНИ І КАНАДИ. ФОТО GETTY IMAGES

Канада на зустрічі формату "Рамштайн" оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть артилерійські снаряди й інша зброя, а також зимова форма та спальники.

Джерело: "Європейська правда" із посиланнямна міністра оборони Білла Блера

Деталі: На 16-й зустрічі Контактної групи з оборони України Блер повідомив, що Канада передасть Україні зимову форму та спорядження вартістю 25 млн доларів США: взуття, одяг з багатьох слоїв, а також зимові спальники. Це у тому числі комплекти військової форми для 2000 жінок-військовослужбовиць, вироблені у Канаді. Форму профінансують з траншу 500 млн доларів, який прем’єр Джастін Трюдо оголосив ще у червні.

Реклама:

Окрім цього, Канада надасть зброю і спорядження із запасів своїх збройних сил, а саме:

  • 2000 артснарядів 155 мм;
  • димові боєприпаси, у тому числі 955 штук до 155-мм артилерії та 2000 штук до 81-мм мінометів;
  • 2260 масок для захисту від газу;
  • 277 авіабомб вагою 1000 фунтів з підривачами;
  • 76-мм боєприпаси різного типу для ВМС.

Білл Блер додав, що раніше анонсовані 8 тисяч 155-мм артснарядів, 10 тисяч 105-мм снарядів та близько 2 млн патронів 7,62 до стрілецької зброї прибули в Україну минулого тижня. 

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вересні Канада анонсувала пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США, у рамках якого протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин.

Теми: Канададопомога УкраїніЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Канада
Трюдо перепросив за запрошення до парламенту Канади ветерана СС "Галичина"
В МЗС Польщі назвали ганебним виступ ветерана СС "Галичина" в парламенті Канади
Спікер парламенту Канади пішов у відставку після запрошення ветерана СС "Галичина"
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: