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Канада оголосила новий пакет допомоги: снаряди, зброя та зимова форма

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 18:12
Канада оголосила новий пакет допомоги: снаряди, зброя та зимова форма
ПРАПОРИ УКРАЇНИ І КАНАДИ. ФОТО GETTY IMAGES

Канада на зустрічі формату "Рамштайн" оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть артилерійські снаряди й інша зброя, а також зимова форма та спальники.

Джерело: "Європейська правда" із посиланнямна міністра оборони Білла Блера

Деталі: На 16-й зустрічі Контактної групи з оборони України Блер повідомив, що Канада передасть Україні зимову форму та спорядження вартістю 25 млн доларів США: взуття, одяг з багатьох слоїв, а також зимові спальники. Це у тому числі комплекти військової форми для 2000 жінок-військовослужбовиць, вироблені у Канаді. Форму профінансують з траншу 500 млн доларів, який прем’єр Джастін Трюдо оголосив ще у червні.

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Окрім цього, Канада надасть зброю і спорядження із запасів своїх збройних сил, а саме:

  • 2000 артснарядів 155 мм;
  • димові боєприпаси, у тому числі 955 штук до 155-мм артилерії та 2000 штук до 81-мм мінометів;
  • 2260 масок для захисту від газу;
  • 277 авіабомб вагою 1000 фунтів з підривачами;
  • 76-мм боєприпаси різного типу для ВМС.

Білл Блер додав, що раніше анонсовані 8 тисяч 155-мм артснарядів, 10 тисяч 105-мм снарядів та близько 2 млн патронів 7,62 до стрілецької зброї прибули в Україну минулого тижня. 

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вересні Канада анонсувала пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США, у рамках якого протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин.

Теми: Канададопомога УкраїніЗбройні сили
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