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Канада объявила новый пакет помощи: снаряды, оружие и зимняя форма

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 18:12
Канада объявила новый пакет помощи: снаряды, оружие и зимняя форма
ФЛАГИ УКРАИНЫ И КАНАДЫ. ФОТО GETTY IMAGES

Канада на встрече формата "Рамштайн" объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут артиллерийские снаряды и другое оружие, а также зимняя форма и спальники.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра обороны Билла Блэра

Детали: На 16-й встрече Контактной группы по обороне Украины Блэр сообщил, что Канада передаст Украине зимнюю форму и снаряжение стоимостью 25 млн долларов США: обувь, одежда из многих слоев, а также зимние спальники. Это в том числе комплекты военной формы для 2000 женщин-военнослужащих, произведенные в Канаде. Форму профинансируют из транша 500 млн долларов, который премьер Джастин Трюдо объявил еще в июне.

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Кроме этого, Канада предоставит оружие и снаряжение из запасов своих вооруженных сил, а именно:

  • 2000 артснарядов 155 мм;
  • дымовые боеприпасы, в том числе 955 штук к 155-мм артиллерии и 2000 штук к 81-мм минометам;
  • 2260 масок для защиты от газа;
  • 277 авиабомб весом 1000 фунтов с взрывателями;
  • 76-мм боеприпасы различного типа для ВМС.

Билл Блэр добавил, что ранее анонсированные 8 тысяч 155-мм артснарядов, 10 тысяч 105-мм снарядов и около 2 млн патронов 7,62 к стрелковому оружию прибыли в Украину на прошлой неделе.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В сентябре Канада анонсировала пакет военной помощи для Украины на почти 483 млн долларов США, в рамках которого в течение следующих трех лет передадут 50 бронированных машин.

Темы: Канадапомощь УкраинеВооруженные силы
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