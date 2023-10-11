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ЗМІ: Розвіддані США поки не підтверджують прямої причетності Ірану до нападу на Ізраїль

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 18:28
ЗМІ: Розвіддані США поки не підтверджують прямої причетності Ірану до нападу на Ізраїль
ПРАПОР ІРАНУ, ФОТО PIXABAY

США отримали розвідувальні дані, які ставлять під сумнів безпосередню причетність Ірану до планування, фінансування чи схвалення нападу на Ізраїль з боку бойовиків ХАМАСу.

Джерело: CNN із посиланням на кілька неназваних джерел, знайомих із розвідувальними даними, "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовники каналу вказують: хоч перші розвіддані не вказують на пряму причетність Ірану до нападу на Ізраїль, американська розвідка поки не готова зробити остаточного висновку, бо продовжує збір інформації.

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Водночас вони додають, що Іран традиційно надавав ХАМАС значну підтримку, зокрема зброєю та грошима, й це могло непрямим чином допомоги терористичному угрупованню в плануванні нападу на Ізраїль.

Що передувало: 

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Теми: СШАІранІзраїльСектор Гази
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