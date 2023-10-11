ЗМІ: Розвіддані США поки не підтверджують прямої причетності Ірану до нападу на Ізраїль

США отримали розвідувальні дані, які ставлять під сумнів безпосередню причетність Ірану до планування, фінансування чи схвалення нападу на Ізраїль з боку бойовиків ХАМАСу.

Джерело: CNN із посиланням на кілька неназваних джерел, знайомих із розвідувальними даними, "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовники каналу вказують: хоч перші розвіддані не вказують на пряму причетність Ірану до нападу на Ізраїль, американська розвідка поки не готова зробити остаточного висновку, бо продовжує збір інформації.

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Водночас вони додають, що Іран традиційно надавав ХАМАС значну підтримку, зокрема зброєю та грошима, й це могло непрямим чином допомоги терористичному угрупованню в плануванні нападу на Ізраїль.

Що передувало:

Посадовці США в останні кілька днів публічно заявляли, що не мають даних про безпосередню причетність Ірану до нападу, але засуджують Тегеран як "співучасника" агресії через підтримку ХАМАС у минулому.

Водночас угруповання зберігає певну незалежність від іранського режиму: Тегеран не має своїх радників у секторі Гази й не керує його діяльністю.

Раніше у вівторок президент США Джо Байден виголосив заяву в Білому домі, під час якої підтвердив підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона, а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт. Він додав, що США спрямовують Ізраїлю додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси й перехоплювачі для системи "Залізний купол".

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