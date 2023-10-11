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СМИ: Разведданные США пока не подтверждают прямой причастности Ирана к нападению на Израиль

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 18:28
СМИ: Разведданные США пока не подтверждают прямой причастности Ирана к нападению на Израиль
ФЛАГ ИРАНА, ФОТО PIXABAY

США получили разведывательные данные, которые ставят под сомнение непосредственную причастность Ирана к планированию, финансированию или одобрению нападения на Израиль со стороны боевиков ХАМАСа.

Источник: CNN со ссылкой на несколько неназванных источников, знакомых с разведывательными данными, "Европейская правда"

Детали: Собеседники канала указывают: хотя первые разведданные не указывают на прямую причастность Ирана к нападению на Израиль, американская разведка пока не готова сделать окончательный вывод, потому что продолжает сбор информации.

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В то же время они добавляют, что Иран традиционно оказывал ХАМАС значительную поддержку, в частности оружием и деньгами, и это могло косвенным образом помочь террористической группировке в планировании нападения на Израиль.

Что предшествовало:

  • Чиновники США в последние несколько дней публично заявляли, что не имеют данных о непосредственной причастности Ирана к нападению, но осуждают Тегеран как "соучастника" агрессии из-за поддержки ХАМАС в прошлом.
  • В то же время группировка сохраняет определенную независимость от иранского режима: Тегеран не имеет своих советников в секторе Газа и не руководит ее деятельностью.
  • Ранее во вторник президент США Джо Байден произнес заявление в Белом доме, во время которого подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.
  • Он добавил, что США направляют Израилю дополнительную военную помощь, в том числе боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".

Читайте подробную статью о том, как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.

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Темы: СШАИранИзраильСектор Газа
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