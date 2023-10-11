Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Разведданные США пока не подтверждают прямой причастности Ирана к нападению на Израиль

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 18:28
СМИ: Разведданные США пока не подтверждают прямой причастности Ирана к нападению на Израиль
ФЛАГ ИРАНА, ФОТО PIXABAY

США получили разведывательные данные, которые ставят под сомнение непосредственную причастность Ирана к планированию, финансированию или одобрению нападения на Израиль со стороны боевиков ХАМАСа.

Источник: CNN со ссылкой на несколько неназванных источников, знакомых с разведывательными данными, "Европейская правда"

Детали: Собеседники канала указывают: хотя первые разведданные не указывают на прямую причастность Ирана к нападению на Израиль, американская разведка пока не готова сделать окончательный вывод, потому что продолжает сбор информации.

Реклама:

В то же время они добавляют, что Иран традиционно оказывал ХАМАС значительную поддержку, в частности оружием и деньгами, и это могло косвенным образом помочь террористической группировке в планировании нападения на Израиль.

Что предшествовало:

  • Чиновники США в последние несколько дней публично заявляли, что не имеют данных о непосредственной причастности Ирана к нападению, но осуждают Тегеран как "соучастника" агрессии из-за поддержки ХАМАС в прошлом.
  • В то же время группировка сохраняет определенную независимость от иранского режима: Тегеран не имеет своих советников в секторе Газа и не руководит ее деятельностью.
  • Ранее во вторник президент США Джо Байден произнес заявление в Белом доме, во время которого подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.
  • Он добавил, что США направляют Израилю дополнительную военную помощь, в том числе боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".

Читайте подробную статью о том, как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАИранИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
США
В Израиль прибыла первая партия военной помощи из США
Остин заверил Зеленского в дальнейших поставках оружия: ресурсы для этого есть
Высокоточные боеприпасы и ракеты: США объявили новый пакет для Украины на $200 млн
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: