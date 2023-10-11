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Норвегія, Швеція і Данія разом купуватимуть артснаряди для України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 19:47
Норвегія, Швеція і Данія разом купуватимуть артснаряди для України
Ілюстративне ФОТО з FORSVARET.NO

Норвегія, Швеція і Данія спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України. 

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Міноборони Норвегії

Деталі: Норвегія, Швеція і Данія разом заснували так звану "нордичну ініціативу щодо боєприпасів" – Nordic ammunition initiative.

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Пряма мова міністра оборони Норвегії: "Три країни роблять внесок разом близько 600 млн норвезьких крон, і Україна отримає ці боєприпаси у 2023 році".

Більше деталей: Міністр пояснив, що ця ініціатива одночасно дозволить і допомогти Україні з боєприпасами, що є актуальною потребою в умовах війни високої інтенсивності, і також посилити власну промислову базу і безпеку постачання боєприпасів.

Країни розглянули різні варіанти того, як надалі передавати Україні боєприпаси так, щоб це було якомога швидше та ефективніше, і зійшлися на тому, що найпрактичніше використати рамкову угоду, яку має норвезька Організація логістики для сектору оборони (FLO) з норвезькою компанією Nammo.

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Міністр додав, що виробництво NAMMO боєприпасів для України не вплине на темпи постачання продукції, яку компанія має виготовити для Норвегії.

Норвегія профінансує свою участь в ініціативі з військового блоку програми підтримки України Nansen.

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Теми: НорвегіяШвеціяДаніязброя
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