Норвегія, Швеція і Данія разом купуватимуть артснаряди для України
Норвегія, Швеція і Данія спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Міноборони Норвегії
Деталі: Норвегія, Швеція і Данія разом заснували так звану "нордичну ініціативу щодо боєприпасів" – Nordic ammunition initiative.
Пряма мова міністра оборони Норвегії: "Три країни роблять внесок разом близько 600 млн норвезьких крон, і Україна отримає ці боєприпаси у 2023 році".
Більше деталей: Міністр пояснив, що ця ініціатива одночасно дозволить і допомогти Україні з боєприпасами, що є актуальною потребою в умовах війни високої інтенсивності, і також посилити власну промислову базу і безпеку постачання боєприпасів.
Країни розглянули різні варіанти того, як надалі передавати Україні боєприпаси так, щоб це було якомога швидше та ефективніше, і зійшлися на тому, що найпрактичніше використати рамкову угоду, яку має норвезька Організація логістики для сектору оборони (FLO) з норвезькою компанією Nammo.
Міністр додав, що виробництво NAMMO боєприпасів для України не вплине на темпи постачання продукції, яку компанія має виготовити для Норвегії.
Норвегія профінансує свою участь в ініціативі з військового блоку програми підтримки України Nansen.
Нагадаємо:
- З неї ж анонсували близько 17 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні.