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Норвегия, Швеция и Дания вместе будут покупать артснаряды для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 19:47
Норвегия, Швеция и Дания вместе будут покупать артснаряды для Украины
Иллюстративное ФОТО с FORSVARET.NO

Норвегия, Швеция и Дания будут совместно покупать артиллерийские снаряды для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Норвегии

Детали: Норвегия, Швеция и Дания вместе основали так называемую "нордическую инициативу по боеприпасам" - Nordic ammunition initiative.

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Прямая речь министра обороны Норвегии: "Три страны делают вклад вместе около 600 млн норвежских крон, и Украина получит эти боеприпасы в 2023 году".

Больше деталей: Министр пояснил, что эта инициатива одновременно позволит и помочь Украине с боеприпасами, что является актуальной потребностью в условиях войны высокой интенсивности, и также усилить собственную промышленную базу и безопасность поставок боеприпасов.

Страны рассмотрели различные варианты того, как в дальнейшем передавать Украине боеприпасы так, чтобы это было как можно быстрее и эффективнее, и сошлись на том, что наиболее практично использовать рамочное соглашение, которое имеет норвежская Организация логистики для сектора обороны (FLO) с норвежской компанией Nammo.

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Министр добавил, что производство NAMMO боеприпасов для Украины не повлияет на темпы поставок продукции, которую компания должна изготовить для Норвегии.

Норвегия профинансирует свое участие в инициативе из военного блока программы поддержки Украины Nansen.

Из нее же анонсировали около 17 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине.

Темы: НорвегияШвецияДанияоружие
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