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Тривають переговори, щоб дозволити мирним палестинцям виїхати з Гази – CNN

Тетяна ЛозовенкоСереда, 11 жовтня 2023, 20:44
Тривають переговори, щоб дозволити мирним палестинцям виїхати з Гази – CNN
Сектор Гази, Getty Images

Тривають переговори про те, щоб дозволити громадянам США і цивільним палестинцям покинути Сектор Гази перед вторгненням військ Ізраїлю на цю територію.

Джерело: СNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, обізнаний з ходом переговорів

Деталі: За словами співбесідника, ведуться переговори про те, щоб дозволити американським і палестинським цивільним в Секторі Гази виїхати з цієї території до Єгипту перед будь-яким наземним вторгненням ізраїльських військ на цю територію. 

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Згідно з пропозицією, що на стадії обговорення, всім громадянам США буде дозволено пройти через прикордонний перехід Рафах, якщо вони пред'являть свої американські паспорти, в той час як пересування палестинських цивільних буде обмежено до 2 тисяч людей на день.

Остаточне схвалення домовленості має надійти від єгиптян, які контролюють пропускний пункт Рафах на кордоні між Газою і Єгиптом. Ізраїльський чиновник сказав, що "в інтересах Ізраїлю", щоб якомога більше палестинців покинули Газу.

Теми: Сектор ГазиІзраїльпереговори
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