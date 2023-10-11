Идут переговоры, чтобы позволить мирным палестинцам выехать из Газы – CNN

Идут переговоры о том, чтобы позволить гражданам США и мирным палестинцам покинуть Сектор Газа перед вторжением войск Израиля на эту территорию.

Источник: СNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, знакомого с ходом переговоров

Детали: По словам собеседника, ведутся переговоры о том, чтобы позволить американским и палестинским гражданским в Секторе Газа выехать с этой территории в Египет перед любым наземным вторжением израильских войск на эту территорию.

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Согласно предложению, находящемуся на стадии обсуждения, всем гражданам США будет разрешено пройти через пограничный переход Рафах, если они предъявят свои американские паспорта, в то время как передвижение других палестинских гражданских лиц будет ограничено до 2 тысяч человек в день.

Окончательное одобрение договоренности должно поступить от египтян, которые контролируют контрольно-пропускной пункт Рафах на границе между Газой и Египтом. Израильский чиновник сказал, что "в интересах Израиля", чтобы как можно больше палестинцев покинули Газу.