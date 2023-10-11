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10 держав НАТО підписали меморандум про розвиток європейської ППО "Небесний щит"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 21:59
10 держав НАТО підписали меморандум про розвиток європейської ППО Небесний щит
Ілюстративне фото - Getty Images

Десять міністрів оборони країн-членів НАТО 11 жовтня підписали меморандум про подальший спільний розвиток європейської ініціативи розбудови протиповітряної оборони "Небесний щит".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу

Деталі: Меморандум у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підписали представники десяти країн-учасниць "Небесного щита": Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Словенія, Угорщина й Чехія.

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Ініціатива під керівництвом Німеччини спрямована на посилення європейської протиповітряної і протиракетної оборони шляхом спільного придбання обладнання і ракет для ППО, що посилює відповідні інтегровані спроможності Альянсу.

"Європейська ініціатива "Небесний щит" під керівництвом Німеччини демонструє важливість того, що члени Альянсу посилюють свої зусилля з виконання вимог НАТО, забезпечуючи при цьому оперативну сумісність й інтеграцію", – прокоментував заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Таким чином, ця ініціатива допомагає перетворити зобов'язання членів Альянсу щодо оборонних видатків на реальні сили й засоби, доступні для нашої колективної оборони. Вона також демонструє чітке прагнення європейських членів Альянсу до справедливого розподілу тягаря", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі. В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, зокрема нейтральні Австрія і Швейцарія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".

Теми: ЄСППОНАТО
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