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10 государств НАТО подписали меморандум о развитии европейского ПВО "Небесный щит"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 21:59
10 государств НАТО подписали меморандум о развитии европейского ПВО Небесный щит
Иллюстративное фото - Getty Images

Десять министров обороны стран-членов НАТО 11 октября подписали меморандум о дальнейшем совместном развитии европейской инициативы по развитию противовоздушной обороны "Небесный щит".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прессслужбу Альянса

Меморандум в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали представители десяти стран-участниц "Небесного щита": Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Словения, Венгрия, Чехия и Эстония.

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Инициатива под руководством Германии направлена на усиление европейской противовоздушной и противоракетной обороны путем совместного приобретения оборудования и ракет для ПВО, что усиливает соответствующие интегрированные способности Альянса.

"Европейская инициатива "Небесный щит" под руководством Германии демонстрирует важность того, что члены Альянса усиливают свои усилия по выполнению требований НАТО, обеспечивая при этом оперативную совместимость и интеграцию", – прокомментировал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Таким образом, эта инициатива помогает превратить обязательства членов Альянса по оборонным расходам в реальные силы и средства, доступные для нашей коллективной обороны. Она также демонстрирует четкое стремление европейских членов Альянса к справедливому распределению бремени", – добавил он.

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Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области. В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".

Темы: ЕСПВОНАТО
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