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Нідерланди взялися перевіряти діяльність таксі Yango, яке належить Яндексу

"Економічна правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 01:08
Нідерланди взялися перевіряти діяльність таксі Yango, яке належить Яндексу
Таксі Yango. Фото: Shutterstock

У Нідерландах влада перевіряє російський додаток таксі Yango щодо передачі даних європейських клієнтів ФСБ.

Джерело: Економічна правда з посиланням на Bloomberg

Деталі: Сервіс таксі Yango, який є частиною російської компанії Яндекс,  зіткнувся з голландським розслідуванням відповідно до правил захисту даних Європейського Союзу.

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Нідерландський регулятор висловив занепокоєння, яке раніше вже висловлювалося фінською та норвезькою владою щодо ризиків, пов’язаних із суперечливим законом, який набув чинності 1 вересня, що надає РФ доступ дані, оброблені операторами таксі.

"Ми можемо підтвердити, що ми розпочали розслідування щодо Yango", – сказав речник нідерландського органу із захисту даних в електронному листі в середу, відмовившись від подальших коментарів.

Нагадаємо: Регулятор захисту даних Фінляндії скасував тимчасову заборону для технологічної групи Yandex і голландського партнера Ridetech на передачу в Росію особистих даних клієнтів додатка "Яндекса" для замовлення поїздок Yango.

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Теми: НідерландиЄС
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