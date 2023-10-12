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Нидерланды взялись проверять деятельность такси Yango, которое принадлежит Яндексу

"Экономическая правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 01:08
Нидерланды взялись проверять деятельность такси Yango, которое принадлежит Яндексу
Таксі Yango. Фото: Shutterstock

В Нидерландах власти проверяют российское приложение такси Yango относительно передачи данных европейских клиентов ФСБ.

Источник: Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg

Детали: Сервис такси Yango, который является частью российской компании Яндекс, столкнулся с голландским расследованием в соответствии с правилами защиты данных Европейского Союза.

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Нидерландский регулятор выразил обеспокоенность, которая ранее уже высказывалась финскими и норвежскими властями относительно рисков, связанных с противоречивым законом, вступившим в силу 1 сентября, который предоставляет РФ доступ к данным, обработанным операторами такси.

"Мы можем подтвердить, что мы начали расследование в отношении Yango", – сказал представитель нидерландского органа по защите данных в электронном письме в среду, отказавшись от дальнейших комментариев.

Напомним: Регулятор защиты данных Финляндии отменил временный запрет для технологической группы Yandex и голландского партнера Ridetech на передачу в Россию личных данных клиентов приложения "Яндекса" для заказа поездок Yango.

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Темы: НидерландыЕС
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