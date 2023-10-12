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У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Олена РощінаЧетвер, 12 жовтня 2023, 08:56
У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали
Чоловік зі зброєю хотів захопити бізнес-центр у Києві

У Солом’янському районі Києва спецппризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: Подія сталася зранку в четвер 12 жовтня.  

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До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та здійснив постріли. Негайно на місце прибули спецпризначенці КОРДу.

Як з'ясувалося, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі він зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців.

У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника. 

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Чоловік із вогнепальною зброєю та міною хотів захопити бізнес-центр у Києві
Чоловік із вогнепальною зброєю та міною хотів захопити бізнес-центр у Києві
Фото поліції

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного.

Теми: Київполіціякримінал
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