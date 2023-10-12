В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали
В Соломенском районе Киева спецназовцы полиции КОРД задержали вооруженного мужчину, который захватил бизнес-центр.
Источник: Национальная полиция Украины
Детали: Событие произошло утром в четверг 12 октября.
В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный зашел в помещение бизнес-центра и произвел выстрелы. Немедленно на место прибыли спецназовцы КОРДа.
Как выяснилось, вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее он сделал несколько хаотичных выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.
В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника.
В результате инцидента никто не пострадал.
Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы содеянного.