В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Мужчина с оружием хотел захватить бизнес-центр в Киеве

В Соломенском районе Киева спецназовцы полиции КОРД задержали вооруженного мужчину, который захватил бизнес-центр.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: Событие произошло утром в четверг 12 октября.

Реклама:

В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный зашел в помещение бизнес-центра и произвел выстрелы. Немедленно на место прибыли спецназовцы КОРДа.

Как выяснилось, вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее он сделал несколько хаотичных выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.

В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника.

ВИДЕО ДНЯ

Мужчина с огнестрельным оружием и миной хотел захватить бизнес-центр в Киеве Фото полиции

В результате инцидента никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы содеянного.