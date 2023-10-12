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В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Елена РощинаЧетверг, 12 октября 2023, 08:56
В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали
Мужчина с оружием хотел захватить бизнес-центр в Киеве

В Соломенском районе Киева спецназовцы полиции КОРД задержали вооруженного мужчину, который захватил бизнес-центр.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: Событие произошло утром в четверг 12 октября.  

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В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный зашел в помещение бизнес-центра и произвел выстрелы. Немедленно на место прибыли спецназовцы КОРДа.

Как выяснилось, вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее он сделал несколько хаотичных выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.

В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника. 

ВИДЕО ДНЯ
Мужчина с огнестрельным оружием и миной хотел захватить бизнес-центр в Киеве
Мужчина с огнестрельным оружием и миной хотел захватить бизнес-центр в Киеве
Фото полиции

В результате инцидента никто не пострадал. 

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы содеянного.

Темы: Киевполициякриминал
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