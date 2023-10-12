Анкара розпочала переговори щодо звільнення захоплених ХАМАС заручників – ЗМІ
Туреччина розпочала переговори, спрямовані на звільнення заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС у Секторі Гази.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Пряма мова високопоставленого турецького посадовця, який говорив на умовах анонімності: "Туреччина веде переговори щодо цивільних, яких утримує ХАМАС. За дорученням президента Ердогана відповідні інституції проводять процес щодо цивільних осіб, яких утримує ХАМАС".
Деталі: Інших подробиць чиновник не надав.
Також повідомляється, що цього тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з регіональними лідерами, щоб передати пропозицію Анкари виступити посередником і обговорити ізраїльсько-палестинський конфлікт.
Турецькі політики, включаючи Ердогана, раніше вже зустрічалися з членами ХАМАС. Але від початку бойових дій не було жодної офіційної заяви з боку Анкари про контакти з угрупованням.
Передісторія:
- Десятки ізраїльтян та інших іноземців були захоплені в Газі як заручники, деяких з них провели вулицями міста.
- Обидві сторони заявили, що серед загиблих і поранених багато жінок і дітей.
- За даними ЗМІ, США запропонували Ізраїлю допомогу в плануванні спеціальних операцій та розвідувальну підтримку в межах зусиль зі звільнення заручників, захоплених ХАМАС.
- Німеччина вважає, що її громадяни перебувають серед заручників терористичного угрупування ХАМАС.