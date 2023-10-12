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Анкара розпочала переговори щодо звільнення захоплених ХАМАС заручників – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 10:08
Анкара розпочала переговори щодо звільнення захоплених ХАМАС заручників – ЗМІ
Фото ілюстративне з pixabay.com

Туреччина розпочала переговори, спрямовані на звільнення заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова високопоставленого турецького посадовця, який говорив на умовах анонімності: "Туреччина веде переговори щодо цивільних, яких утримує ХАМАС. За дорученням президента Ердогана відповідні інституції проводять процес щодо цивільних осіб, яких утримує ХАМАС".

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Деталі: Інших подробиць чиновник не надав.

Також повідомляється, що цього тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з регіональними лідерами, щоб передати пропозицію Анкари виступити посередником і обговорити ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Турецькі політики, включаючи Ердогана, раніше вже зустрічалися з членами ХАМАС. Але від початку бойових дій не було жодної офіційної заяви з боку Анкари про контакти з угрупованням.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Десятки ізраїльтян та інших іноземців були захоплені в Газі як заручники, деяких з них провели вулицями міста. 
  • Обидві сторони заявили, що серед загиблих і поранених багато жінок і дітей.
  • За даними ЗМІ, США запропонували Ізраїлю допомогу в плануванні спеціальних операцій та розвідувальну підтримку в межах зусиль зі звільнення заручників, захоплених ХАМАС.
  • Німеччина вважає, що її громадяни перебувають серед заручників терористичного угрупування ХАМАС.

Теми: ІзраїльТуреччина
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