Анкара розпочала переговори щодо звільнення захоплених ХАМАС заручників – ЗМІ

Туреччина розпочала переговори, спрямовані на звільнення заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова високопоставленого турецького посадовця, який говорив на умовах анонімності: "Туреччина веде переговори щодо цивільних, яких утримує ХАМАС. За дорученням президента Ердогана відповідні інституції проводять процес щодо цивільних осіб, яких утримує ХАМАС".

Реклама:

Деталі: Інших подробиць чиновник не надав.

Також повідомляється, що цього тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови з регіональними лідерами, щоб передати пропозицію Анкари виступити посередником і обговорити ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Турецькі політики, включаючи Ердогана, раніше вже зустрічалися з членами ХАМАС. Але від початку бойових дій не було жодної офіційної заяви з боку Анкари про контакти з угрупованням.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: