Анкара начала переговоры по освобождению захваченных ХАМАС заложников − СМИ

Турция начала переговоры, направленные на освобождение заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь высокопоставленного турецкого чиновника, который говорил на условиях анонимности: "Турция ведет переговоры по гражданским, которых удерживает ХАМАС. По поручению президента Эрдогана соответствующие институции проводят процесс по гражданским лицам, которых удерживает ХАМАС".

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Детали: Других подробностей чиновник не предоставил.

Также сообщается, что на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с региональными лидерами, чтобы передать предложение Анкары выступить посредником и обсудить израильско-палестинский конфликт.

Турецкие политики, включая Эрдогана, ранее уже встречались с членами ХАМАС. Но с начала боевых действий не было ни одного официального заявления со стороны Анкары о контактах с группировкой.

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