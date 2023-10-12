Анкара начала переговоры по освобождению захваченных ХАМАС заложников − СМИ
Турция начала переговоры, направленные на освобождение заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Секторе Газа.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Прямая речь высокопоставленного турецкого чиновника, который говорил на условиях анонимности: "Турция ведет переговоры по гражданским, которых удерживает ХАМАС. По поручению президента Эрдогана соответствующие институции проводят процесс по гражданским лицам, которых удерживает ХАМАС".
Детали: Других подробностей чиновник не предоставил.
Также сообщается, что на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с региональными лидерами, чтобы передать предложение Анкары выступить посредником и обсудить израильско-палестинский конфликт.
Турецкие политики, включая Эрдогана, ранее уже встречались с членами ХАМАС. Но с начала боевых действий не было ни одного официального заявления со стороны Анкары о контактах с группировкой.
Предыстория:
- Десятки израильтян и других иностранцев были захвачены в Газе в качестве заложников, некоторых из них провели по улицам города.
- Обе стороны заявили, что среди погибших и раненых много женщин и детей.
- По данным СМИ, США предложили Израилю помощь в планировании специальных операций и разведывательную поддержку в рамках усилий по освобождению заложников, захваченных ХАМАС.
- Германия считает, что ее граждане находятся среди заложников террористической группировки ХАМАС.