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Анкара начала переговоры по освобождению захваченных ХАМАС заложников − СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 10:08
Анкара начала переговоры по освобождению захваченных ХАМАС заложников − СМИ
Фото иллюстративное с pixabay.com

Турция начала переговоры, направленные на освобождение заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь высокопоставленного турецкого чиновника, который говорил на условиях анонимности: "Турция ведет переговоры по гражданским, которых удерживает ХАМАС. По поручению президента Эрдогана соответствующие институции проводят процесс по гражданским лицам, которых удерживает ХАМАС".

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Детали: Других подробностей чиновник не предоставил.

Также сообщается, что на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с региональными лидерами, чтобы передать предложение Анкары выступить посредником и обсудить израильско-палестинский конфликт.

Турецкие политики, включая Эрдогана, ранее уже встречались с членами ХАМАС. Но с начала боевых действий не было ни одного официального заявления со стороны Анкары о контактах с группировкой.

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Предыстория:

  • Десятки израильтян и других иностранцев были захвачены в Газе в качестве заложников, некоторых из них провели по улицам города.
  • Обе стороны заявили, что среди погибших и раненых много женщин и детей.
  • По данным СМИ, США предложили Израилю помощь в планировании специальных операций и разведывательную поддержку в рамках усилий по освобождению заложников, захваченных ХАМАС.
  • Германия считает, что ее граждане находятся среди заложников террористической группировки ХАМАС.

Темы: ИзраильТурция
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