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Затримка допомоги від США може зупинити наступ України – FT

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 10:33
Затримка допомоги від США може зупинити наступ України – FT
Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Навіть тимчасова пауза в наданні допомоги від США може зупинити наступ України і дозволити російським військам відновити свою боєздатність. 

Джерело: Financial Times

Дослівно FT: "На думку аналітиків, навіть тимчасова пауза в наданні підтримки може за кілька тижнів почати впливати на військову стратегію і тактику Києва, потенційно зупинивши контрнаступ України, зменшивши тиск на російські війська і надавши їм можливість відновити свою боєздатність". 

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Деталі: Як зазначає FT, поява Володимира Зеленського на засіданні НАТО в середу з проханням надати Україні більше зброї підкреслила стурбованість Києва зменшенням підтримки союзників через опозицію республіканців у Вашингтоні і відволікання уваги на війну Ізраїлю проти ХАМАСу.

США відіграли "життєво важливу роль" у швидкому постачанні Україні сучасного озброєння, зокрема артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Водночас видання наголошує, що адміністрація Джо Байдена пообіцяла підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. Очікується, що широка двопартійна підтримка, за винятком невеликого, але потужного блоку інакодумців у Конгресі, врешті-решт прискорить надання допомоги. 

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Але навіть кілька тижнів затримки можуть вплинути на контрнаступ, як вважає FT.

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Що передувало: 

  • Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.

  • Але деякі республіканці в Палаті представників США висловились проти такої ідеї.

  • Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

  • Упевненість у цій підтримці похитнулась через виключення фінансування України з тимчасового фінансування американського федерального уряду, а також блокування процесу ухвалення рішень у Конгресі після відставки спікера Палати представників.

Теми: допомога УкраїніСШАконтрнаступвійна
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