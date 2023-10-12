Затримка допомоги від США може зупинити наступ України – FT
Навіть тимчасова пауза в наданні допомоги від США може зупинити наступ України і дозволити російським військам відновити свою боєздатність.
Джерело: Financial Times
Дослівно FT: "На думку аналітиків, навіть тимчасова пауза в наданні підтримки може за кілька тижнів почати впливати на військову стратегію і тактику Києва, потенційно зупинивши контрнаступ України, зменшивши тиск на російські війська і надавши їм можливість відновити свою боєздатність".
Деталі: Як зазначає FT, поява Володимира Зеленського на засіданні НАТО в середу з проханням надати Україні більше зброї підкреслила стурбованість Києва зменшенням підтримки союзників через опозицію республіканців у Вашингтоні і відволікання уваги на війну Ізраїлю проти ХАМАСу.
США відіграли "життєво важливу роль" у швидкому постачанні Україні сучасного озброєння, зокрема артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.
Водночас видання наголошує, що адміністрація Джо Байдена пообіцяла підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. Очікується, що широка двопартійна підтримка, за винятком невеликого, але потужного блоку інакодумців у Конгресі, врешті-решт прискорить надання допомоги.
Але навіть кілька тижнів затримки можуть вплинути на контрнаступ, як вважає FT.
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Що передувало:
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Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.
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Але деякі республіканці в Палаті представників США висловились проти такої ідеї.
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Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.
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Упевненість у цій підтримці похитнулась через виключення фінансування України з тимчасового фінансування американського федерального уряду, а також блокування процесу ухвалення рішень у Конгресі після відставки спікера Палати представників.