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У Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 12:44
У Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
фото ДСНС

11 жовтня під час пожежі у багатоповерхівці у Подільському районі Києва жінка вистрибнула з вікна і загинула на очах у рятувальників.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Івана Виговського, 26 о 21:33.

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Під час їх прибуття, з вікна, з якого виривалось відкрите полум’я, вистрибнула людина. Внаслідок падіння жінка 1990 року народження дістала несумісні з життям травми та загинула.

Рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на 7 поверсі дев’ятиповерхового будинку. Вогнеборці приступили до гасіння пожежі, але ліквідація значно ускладнювалась щільним захаращенням квартири сміттям та іншими легкозаймистими речами. 

Крім того, щільне засадження дерев та лінії електропередач унеможливлювали встановлення автодрабини на під’їздах до будинку, аби пришвидшити ліквідацію пожежі.

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О 22:25 займання було локалізовано на площі 40 кв. м та о 22:53 – ліквідовано.

Згодом ДСНС встановила, що до прибуття рятувальників ще одна жінка, 1962 року народження, пролізла через захаращені двері та покинула помешкання самостійно до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Вона звернулася по допомогу до лікарів, її госпіталізовано. Попередній діагноз: опіки верхніх дихальних шляхів.

Обставини трагічного випадку та причина виникнення пожежі встановлюються правоохоронцями.

 
фото ДСНС

Теми: КиївпожежаДСНС
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