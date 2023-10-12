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В Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 октября 2023, 12:44
В Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
фото ГСЧС

11 октября во время пожара в многоэтажке в Подольском районе Киева женщина выпрыгнула из окна и погибла.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Ивана Выговского, 26 в 21:33. 

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Во время их прибытия, из окна, из которого вырывалось открытое пламя, выпрыгнул человек. В результате падения женщина 1990 года рождения получила несовместимые с жизнью травмы и погибла.

Спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 7 этаже девятиэтажного дома. Пожарные приступили к тушению пожара, но ликвидация значительно осложнялась плотным захламлением квартиры мусором и другими легковоспламеняющимися вещами. 

Кроме того, плотная засадка деревьев и линии электропередач делали невозможным установление автолестницы на подъездах к дому, чтобы ускорить ликвидацию пожара.

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В 22:25 возгорание было локализовано на площади 40 кв. м и в 22:53 - ликвидировано.

Впоследствии ГСЧС установила, что до прибытия спасателей еще одна женщина, 1962 года рождения, пролезла через захламленные двери и покинула помещение самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Она обратилась за помощью к врачам, она госпитализирована. Предварительный диагноз: ожоги верхних дыхательных путей.

Обстоятельства трагического случая и причина возникновения пожара устанавливаются правоохранителями.

 
фото ГСЧС

Темы: КиевпожарГСЧС
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