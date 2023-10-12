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На блокпосту в Києві пролунали постріли: поліція з'ясовує обставини

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 13:05
На блокпосту в Києві пролунали постріли: поліція з'ясовує обставини
ілюстративне фото поліції

Вранці 12 жовтня на блокпосту в Києві військовослужбовець відкрив стрілянину по автомобілю, який не зупинився на вимогу, куля рикошетом поранила водія іншої машини.

Джерело: поліція Києва у коментарі УП

Деталі: За словами співбесідника УП, інцидент стався близько 10 ранку на блокпосту в Святошинському районі столиці.

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Військовий дав вказівку водію авто зупинитися, але той її проігнорував. Військовослужбовець здійснив кілька пострілів по колесах авто. Рикошетом куля поранила керманича сусідньої автівки. Водночас, зі слів представника поліції, водій від госпіталізації відмовився.

На місці події працюють правоохоронці, документуючи всі обставини. Кваліфікацію інциденту буде надано пізніше.

Теми: Київ
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