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На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 октября 2023, 13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
иллюстративное фото полиции

Утром 12 октября на блок-посту в Киеве военнослужащий открыл стрельбу по автомобилю, который не остановился по требованию, пуля рикошетом ранила водителя другой машины.

Источник: полиция Киева в комментарии УП

Детали: По словам собеседника УП, инцидент произошел около 10 утра на блок-посту в Святошинском районе столицы.

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Военный дал указание водителю авто остановиться, но тот его проигнорировал. Военнослужащий произвел несколько выстрелов по колесам авто. Рикошетом пуля ранила водителя соседней машины. В то же время, по словам представителя полиции, водитель от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают правоохранители, документируя все обстоятельства. Квалификация инцидента будет предоставлена позже.

Темы: Киев
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