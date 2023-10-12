На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства

Утром 12 октября на блок-посту в Киеве военнослужащий открыл стрельбу по автомобилю, который не остановился по требованию, пуля рикошетом ранила водителя другой машины.

Источник: полиция Киева в комментарии УП

Детали: По словам собеседника УП, инцидент произошел около 10 утра на блок-посту в Святошинском районе столицы.

Реклама:

Военный дал указание водителю авто остановиться, но тот его проигнорировал. Военнослужащий произвел несколько выстрелов по колесам авто. Рикошетом пуля ранила водителя соседней машины. В то же время, по словам представителя полиции, водитель от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают правоохранители, документируя все обстоятельства. Квалификация инцидента будет предоставлена позже.