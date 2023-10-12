Росія відмовиться від ратифікації договору про заборону ядерних випробувань

Російська Держдума може розглянути законопроєкт про відкликання рішення про ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань у першому читанні 17 жовтня.

Джерело: російський "Інтерфакс", який посилається на пресслужбу Держдуми

Деталі: Законопроєкт підготували за дорученням голови Держдуми В'ячеслава Володіна.

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У четвер на початку пленарного засідання Володін зазначив, що це питання обговорювали на Раді Держдуми, усі фракції підтримали ухвалення законопроекту.

При цьому Володін запропонував усім депутатам стати його авторами. Водночас голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький повідомив журналістам, що в середу, 18 жовтня, як очікується, буде друге читання, а 19-го - третє читання законопроєкту про дератифікацію.

При цьому Росія не виходить із ДВЗЯВ і залишається стороною договору, підкреслив Слуцький.

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Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був прийнятий 50-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 10 вересня 1996 року. Договір підписали 177 держав, ратифікували 138 держав, зокрема 34 держави з 44, необхідних для набрання ним чинності (не ратифікували: Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, Ізраїль, КНР, КНДР, Колумбія, Пакистан і США).