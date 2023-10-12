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Россия откажется от ратификации договора о запрете ядерных испытаний

"Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 13:28
Россия откажется от ратификации договора о запрете ядерных испытаний
Фото: РИА Новости

Российская Госдума может рассмотреть законопроект об отзыве решения о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в первом чтении 17 октября.

Источник: российский "Интерфакс", который ссылается на пресс-службу Госдумы

Детали: Законопроект подготовили по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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В четверг в начале пленарного заседания Володин отметил, что этот вопрос обсуждали на Совете Госдумы, все фракции поддержали принятие законопроекта.

При этом Володин предложил всем депутатам стать его авторами. В то же время председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что в среду, 18 октября, как ожидается, будет второе чтение, а 19-го - третье чтение законопроекта о дератификации.

При этом Россия не выходит из ДВЗЯИ и остается стороной договора, подчеркнул Слуцкий.

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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Договор подписали 177 государств, ратифицировали 138 государств, в том числе 34 государства из 44, необходимых для вступления его в силу (не ратифицировали: Египет, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, КНР, КНДР, Колумбия, Пакистан и США).

Темы: Росcияядерное оружие
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