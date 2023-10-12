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Ексмера Одеси Костусєва оголосили в розшук

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 13:56
Ексмера Одеси Костусєва оголосили в розшук
Костусєв, фото Думская

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва у справі про заволодіння майном та доходами аеропорту "Одеса".

Джерело: сайт НАБУ

Деталі: Костусєва розшукують за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

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Передісторія:

  • Йдеться про справу щодо заволодіння майном "Міжнародного аеропорту "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.
  • За даними слідства, у 2011 році два одеських бізнесмена (Борис Кауфман та Олександр Борухович (Грановський) організували схему заволодіння майном аеропорту "Одеса". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР) з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.
  • Отримання згоди депутатів на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того, посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.
  • За договором "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Але більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.
  • Крім Костусєва, в кінці серпня 2023 року підозру отримали Кауфман та Грановський, а також колишній в.о. заступника мера Одеси Анатолій Орловський та директор ТОВ"Одеса аеропорт девелопмент" Олексій Кочанов.

Теми: ОдесаНАБУаеропорт
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