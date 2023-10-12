Ексмера Одеси Костусєва оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва у справі про заволодіння майном та доходами аеропорту "Одеса".

Джерело: сайт НАБУ

Деталі: Костусєва розшукують за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

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