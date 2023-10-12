Экс-мэра Одессы Костусева объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по делу о завладении имуществом и доходами аэропорта "Одесса".

Источник: сайт НАБУ

Детали: Костусева разыскивают по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

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