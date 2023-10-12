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Экс-мэра Одессы Костусева объявили в розыск

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 октября 2023, 13:56
Экс-мэра Одессы Костусева объявили в розыск
Костусев, фото Думская

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по делу о завладении имуществом и доходами аэропорта "Одесса".

Источник: сайт НАБУ

Детали: Костусева разыскивают по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

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Предыстория:

  • Речь идет о деле о завладении имуществом "Международного аэропорта "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд грн.
  • По данным следствия, в 2011 году два одесских бизнесмена (Борис Кауфман и Александр Борухович (Грановский) организовали схему завладения имуществом аэропорта "Одесса". Для этого они зарегистрировали ООО, которое должно было основать совместное общество с Одесским городским советом (ОГС) с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн грн.
  • Получение согласия депутатов на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, что предоставляло подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОГС общество в обход конкурса.
  • По договору "инвесторы" обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Но большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал построили за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.
  • Кроме Костусева, в конце августа 2023 года подозрение получили Кауфман и Грановский, а также бывший и.о. заместителя мэра Одессы Анатолий Орловский и директор ООО "Одесса аэропорт девелопмент" Алексей Кочанов.

Темы: ОдессаНАБУаэропорт
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