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Зеленський збирав Ставку щодо трьох ключових питань

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 15:29
Зеленський збирав Ставку щодо трьох ключових питань
Зеленський. фото ОП

Президент Володимр Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалися обстановка на фронті, питання озброєння та ситуація на Близькому Сході.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Провів засідання Ставки. Три ключові питання.

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Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед.

Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів. Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі.

Окреме доручення віцепрем’єр-міністру Федорову та міністру оборони Умєрову – максимальна цифровізація постачання для сил оборони. Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації.

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Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації".

Теми: Зеленськийвійна
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