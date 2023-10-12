Зеленський збирав Ставку щодо трьох ключових питань

Президент Володимр Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалися обстановка на фронті, питання озброєння та ситуація на Близькому Сході.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Провів засідання Ставки. Три ключові питання.

Реклама:

Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед.

Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів. Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі.

Окреме доручення віцепрем’єр-міністру Федорову та міністру оборони Умєрову – максимальна цифровізація постачання для сил оборони. Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації.

ВІДЕО ДНЯ

Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації".