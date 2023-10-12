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Зеленский собирал Ставку по трем ключевым вопросам

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 октября 2023, 15:29
Зеленский собирал Ставку по трем ключевым вопросам
Зеленский. фото ОП

Президент Владимр Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривались обстановка на фронте, вопрос вооружения и ситуация на Ближнем Востоке.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Провел заседание Ставки. Три ключевых вопроса.

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Первое - фронт. Доклады командующих - Залужный, Сырский, Тарнавский. Ситуация на основных направлениях - восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед.

Второе - украинское производство оружия и техники, постоянное наращивание объемов. Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям - от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые.

Отдельное поручение вице-премьер-министру Федорову и министру обороны Умерову - максимальная цифровизация снабжения для сил обороны. Полная подотчетность и контроль - наш приоритет. Есть четкие сроки реализации.

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Третий пункт - ситуация на Ближнем Востоке. Комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации".

Темы: Зеленскийвойна
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