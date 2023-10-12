Кремль радіє, що у Росії буде система ППО в Киргизстані, який межує з Китаєм

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав важливим створення російсько-киргизької об'єднаної системи протиповітряної оборони, яка буде розміщуватися в Киргизстані.

Джерело: російські ЗМІ, "Курсив медіа"

Пряма мова Пєскова: "Це спільна система ППО. Це велике досягнення для Росії і Киргизстану. Дуже важливо, враховуючи, що Росія і Киргизстан, крім союзницьких відносин, ще входять у багато спільних інтеграційних об'єднань. Звісно, такі спільні елементи забезпечення безпеки дуже важливі".

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Деталі: 11 жовтня парламент Киргизстану ратифікував угоду з Росією про створення об'єднаної регіональної системи протиповітряної оборони (ОРС ППО). Депутати жогорку кенеша ухвалили в трьох читаннях законопроєкт про угоду з Росією створити об'єднану регіональну систему ППО.

Угоду між сторонами було підписано в серпні 2022 року. У травні 2023-го президент РФ Володимир Путін підписав закон про її ратифікацію.

Угода між Росією і Киргизстаном діятиме 5 років із подальшим продовженням.

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Згідно з угодою, координацією спільних дій військ ОРС ППО займатиметься російська сторона, за управління спільними діями військ системи ППО в районі колективної безпеки відповідатиме Киргизстан.

Для системи ППО поруч із російською авіабазою в місті Кант на період дії угоди надається земельна ділянка площею 5 га.

Росія має кілька військових об'єктів у Киргизстані. Найбільший з них – військово-повітряна база в Канті, яка існує з 2003 року. За оренду 58 га землі Росія щорічно платить Киргизстану майже $4,8 млн.

Угоди про ППО у Росії є і з іншими країнами СНД, зокрема з Казахстаном. Але попередні документи РФ уклала в мирний час, а з Киргизстаном – у період війни проти України.

Ця угода вказує на зближення Киргизстану з Росією, тоді як інші держави, зокрема Казахстан, намагаються дистанціюватися від Москви.

Зазначимо, що Киргизстан має спільний кордон із Китаєм.