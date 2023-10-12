Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль радіє, що у Росії буде система ППО в Киргизстані, який межує з Китаєм

Олена РощінаЧетвер, 12 жовтня 2023, 15:44
Кремль радіє, що у Росії буде система ППО в Киргизстані, який межує з Китаєм
Кант у Киргизстані на карті Google Maps

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав важливим створення російсько-киргизької об'єднаної системи протиповітряної оборони, яка буде розміщуватися в Киргизстані.

Джерело: російські ЗМІ, "Курсив медіа"

Пряма мова Пєскова: "Це спільна система ППО. Це велике досягнення для Росії і Киргизстану. Дуже важливо, враховуючи, що Росія і Киргизстан, крім союзницьких відносин, ще входять у багато спільних інтеграційних об'єднань. Звісно, такі спільні елементи забезпечення безпеки дуже важливі".

Реклама:

Деталі: 11 жовтня парламент Киргизстану ратифікував угоду з Росією про створення об'єднаної регіональної системи протиповітряної оборони (ОРС ППО). Депутати жогорку кенеша ухвалили в трьох читаннях законопроєкт про угоду з Росією створити об'єднану регіональну систему ППО.

Угоду між сторонами було підписано в серпні 2022 року. У травні 2023-го президент РФ Володимир Путін підписав закон про її ратифікацію.

Угода між Росією і Киргизстаном діятиме 5 років із подальшим продовженням.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з угодою, координацією спільних дій військ ОРС ППО займатиметься російська сторона, за управління спільними діями військ системи ППО в районі колективної безпеки відповідатиме Киргизстан.

Для системи ППО поруч із російською авіабазою в місті Кант на період дії угоди надається земельна ділянка площею 5 га.

Росія має кілька військових об'єктів у Киргизстані. Найбільший з них – військово-повітряна база в Канті, яка існує з 2003 року. За оренду 58 га землі Росія щорічно платить Киргизстану майже $4,8 млн.

Угоди про ППО у Росії є і з іншими країнами СНД, зокрема з Казахстаном. Але попередні документи РФ уклала в мирний час, а з Киргизстаном – у період війни проти України. 

Ця угода вказує на зближення Киргизстану з Росією, тоді як інші держави, зокрема Казахстан, намагаються дистанціюватися від Москви.

Зазначимо, що Киргизстан має спільний кордон із Китаєм.

Теми: РосіяКиргизстанППОКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Росія
Росія відмовиться від ратифікації договору про заборону ядерних випробувань
Румунія закликала Росію припинити атакувати Україну, бо знову дрон упав на її території
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: