Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль рад, что у России будет система ППО в Кыргызстане, который граничит с Китаем

Елена РощинаЧетверг, 12 октября 2023, 15:44
Кремль рад, что у России будет система ППО в Кыргызстане, который граничит с Китаем
Кант в Кыргызстане на карте Google Maps

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал важным создание российско-киргизской объединенной системы противовоздушной обороны, которая будет размещаться в Кыргызстане.

Источник: российские СМИ, "Курсив медиа"

Прямая речь Пескова: "Это совместная система ПВО. Это большое достижение для России и Кыргызстана. Очень важно, учитывая, что Россия и Кыргызстан, помимо союзнических отношений, еще входят во много общих интеграционных объединений. Конечно, такие совместные элементы обеспечения безопасности очень важны".

Реклама:

Детали: 11 октября парламент Кыргызстана ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО). Депутаты жогорку кенеша приняли в трех чтениях законопроект о соглашении с Россией создать объединенную региональную систему ПВО.

Соглашение между сторонами было подписано в августе 2022 года. В мае 2023-го президент РФ Владимир Путин подписал закон о его ратификации.

Соглашение Между Россией и Кыргызстаном будет действовать 5 лет с последующим продлением.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно договору, координацией совместных действий войск ОРС ПВО будет заниматься российская сторона, за управление совместными действиями войск системы ПВО в районе коллективной безопасности будет отвечать Кыргызстан.

Для системы ППО рядом с российской авиабазой в городе Кант на период действия соглашения предоставляется земельный участок площадью 5 га.

Россия имеет несколько военных объектов в Кыргызстане. Самый крупный из них — военно-воздушная база в Канте, которая существует с 2003 года. За аренду 58 га земли Россия ежегодно платит Кыргызстану почти $4,8 млн.

Соглашения о ПВО у России есть и с другими странами СНГ, в том числе с Казахстаном. Но предыдущие документы РФ заключила в мирное время, а с Кыргызстаном – в период войны против Украины. 

Это соглашение указывает на сближение Кыргызстана с Россией, в то время как другие государства, в частности Казахстан, пытаются дистанцироваться от Москвы.

Отметим, что Кыргызстан имеет общую границу с Китаем.

Темы: РосcияКыргызстанПВОКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Росcия
Россия откажется от ратификации договора о запрете ядерных испытаний
Румыния призвала Россию прекратить атаковать Украину, ибо снова дрон упал на ее территории
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: