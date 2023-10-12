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Кремль рад, что у России будет система ППО в Кыргызстане, который граничит с Китаем

Елена РощинаЧетверг, 12 октября 2023, 15:44
Кремль рад, что у России будет система ППО в Кыргызстане, который граничит с Китаем
Кант в Кыргызстане на карте Google Maps

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал важным создание российско-киргизской объединенной системы противовоздушной обороны, которая будет размещаться в Кыргызстане.

Источник: российские СМИ, "Курсив медиа"

Прямая речь Пескова: "Это совместная система ПВО. Это большое достижение для России и Кыргызстана. Очень важно, учитывая, что Россия и Кыргызстан, помимо союзнических отношений, еще входят во много общих интеграционных объединений. Конечно, такие совместные элементы обеспечения безопасности очень важны".

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Детали: 11 октября парламент Кыргызстана ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО). Депутаты жогорку кенеша приняли в трех чтениях законопроект о соглашении с Россией создать объединенную региональную систему ПВО.

Соглашение между сторонами было подписано в августе 2022 года. В мае 2023-го президент РФ Владимир Путин подписал закон о его ратификации.

Соглашение Между Россией и Кыргызстаном будет действовать 5 лет с последующим продлением.

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Согласно договору, координацией совместных действий войск ОРС ПВО будет заниматься российская сторона, за управление совместными действиями войск системы ПВО в районе коллективной безопасности будет отвечать Кыргызстан.

Для системы ППО рядом с российской авиабазой в городе Кант на период действия соглашения предоставляется земельный участок площадью 5 га.

Россия имеет несколько военных объектов в Кыргызстане. Самый крупный из них — военно-воздушная база в Канте, которая существует с 2003 года. За аренду 58 га земли Россия ежегодно платит Кыргызстану почти $4,8 млн.

Соглашения о ПВО у России есть и с другими странами СНГ, в том числе с Казахстаном. Но предыдущие документы РФ заключила в мирное время, а с Кыргызстаном – в период войны против Украины. 

Это соглашение указывает на сближение Кыргызстана с Россией, в то время как другие государства, в частности Казахстан, пытаются дистанцироваться от Москвы.

Отметим, что Кыргызстан имеет общую границу с Китаем.

Темы: РосcияКыргызстанПВОКитай
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