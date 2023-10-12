Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нідерланди відправлять у Румунію свої винищувачі F-16 для навчання українців

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 15:59
Нідерланди відправлять у Румунію свої винищувачі F-16 для навчання українців
Фото: Getty Images

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про відправлення у Румунію протягом кількох тижнів до 18 винищувачів F-16, на яких навчатимуться українські льотчики.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NL Times

Пряма мова: "Ми сподіваємось передати Румунії від 12 до 18 літаків (F-16. – Ред.) протягом кількох тижнів, а це означає, що центр може розпочати свою роботу".

Реклама:

Деталі: За словами Оллонгрен, створення навчального центру з підготовки на F-16 у Румунії "йде дуже добре".

Глава Міноборони Нідерландів не змогла уточнити, коли її держава передасть Україні перші F-16, але нагадала, що йдеться про 24 винищувачі, решта з яких буде використана для навчальних цілей.

Нідерланди разом із Данією очолюють групу країн, які хочуть допомогти Україні отримати F-16 для протистояння повномасштабній агресії РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У серпні Румунія заявляла, що очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Тоді глава румунського уряду заявив, що вся логістика для навчань вже підготовлена.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що для тренувань українців було обрано авіабазу в Румунії та очікуваним місяцем початку навчань називали серпень.

Теми: НідерландиУкраїнавійнаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Нідерланди
Нідерланди взялися перевіряти діяльність таксі Yango, яке належить Яндексу
У Нідерландах теплицю для тюльпанів обігрівають теплом від майнінгу біткоїнів
14-річна дівчинка загинула через стрілянину в Роттердамі
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: