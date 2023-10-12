Нідерланди відправлять у Румунію свої винищувачі F-16 для навчання українців

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про відправлення у Румунію протягом кількох тижнів до 18 винищувачів F-16, на яких навчатимуться українські льотчики.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NL Times

Пряма мова: "Ми сподіваємось передати Румунії від 12 до 18 літаків (F-16. – Ред.) протягом кількох тижнів, а це означає, що центр може розпочати свою роботу".

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Деталі: За словами Оллонгрен, створення навчального центру з підготовки на F-16 у Румунії "йде дуже добре".

Глава Міноборони Нідерландів не змогла уточнити, коли її держава передасть Україні перші F-16, але нагадала, що йдеться про 24 винищувачі, решта з яких буде використана для навчальних цілей.

Нідерланди разом із Данією очолюють групу країн, які хочуть допомогти Україні отримати F-16 для протистояння повномасштабній агресії РФ.

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