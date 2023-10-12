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Нидерланды отправят в Румынию свои истребители F-16 для обучения украинцев

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 15:59
Нидерланды отправят в Румынию свои истребители F-16 для обучения украинцев
Фото: Getty Images

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила об отправке в Румынию в течение нескольких недель до 18 истребителей F-16, на которых будут учиться украинские летчики.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NL Times

Прямая речь: "Мы надеемся передать Румынии от 12 до 18 самолетов (F-16. - Ред.) в течение нескольких недель, а это значит, что центр может начать свою работу".

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Детали: По словам Оллонгрен, создание учебного центра по подготовке на F-16 в Румынии "идет очень хорошо".

Глава Минобороны Нидерландов не смогла уточнить, когда ее государство передаст Украине первые F-16, но напомнила, что речь идет о 24 истребителях, остальные из которых будут использованы для учебных целей.

Нидерланды вместе с Данией возглавляют группу стран, которые хотят помочь Украине получить F-16 для противостояния полномасштабной агрессии РФ.

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Предистория:

  • В августе Румыния заявляла, что ожидает необходимые документы, которые позволят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Тогда глава румынского правительства заявил, что вся логистика для учений уже подготовлена.
  • Ранее СМИ сообщали, что для тренировок украинцев была выбрана авиабаза в Румынии и ожидаемым месяцем начала учений называли август.

Темы: НидерландыУкраинавойнаавиа
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