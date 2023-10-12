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У Чернігові невідомі умисно пошкодили систему оповіщення – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 жовтня 2023, 16:29
У Чернігові невідомі умисно пошкодили систему оповіщення – ОВА
Фото: Getty images

Невідомі умисно пошкодили в Чернігові лінії зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, роботи з відновлення тривають.

Джерело: очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова: "Увага! Через технічні проблеми у Чернігові тимчасово не вмикаються сирени. Для усунення несправності вже працюють фахівці АТ "Укртелеком".

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Деталі: За словами Чауса, сирени перестали працювати після пошкодження їх невідомими "сторонніми особами".

Роботи з відновлення ліній зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, досі тривають. Вже відновлено лінії управління 21 сиреною. "Поки що лишаються непрацездатними 3 сирени", - зазначив очільник Чернігівської ОВА.

Теми: Чернігівповітряна тривогавійна
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