В Чернигове неизвестные умышленно повредили систему оповещения - ОВА

Неизвестные намеренно повредили в Чернигове линии связи, которые обеспечивают работу сирен оповещения, работы по восстановлению продолжаются.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Внимание! Из-за технических проблем в Чернигове временно не включаются сирены. Для устранения неисправности уже работают специалисты АО "Укртелеком".

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Детали: По словам Чауса, сирены перестали работать после повреждения их неизвестными "посторонними лицами".

Работы по восстановлению линий связи, которые обеспечивают работу сирен оповещения, до сих пор продолжаются. Уже восстановлены линии управления 21 сиреной. "Пока остаются неработоспособными 3 сирены", - отметил глава Черниговской ОВА.