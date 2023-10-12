У Києві викрили чиновницю, яка під час війни готувала виступи Азарова для росТБ

Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомила експрем'єру Миколі Азарову про нову підозру і викрила столичну чиновницю, яка навіть під час війни готувала його виступи для російському телебаченні.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, підозра на сайті ОГП

Деталі: Колишньому прем’єр-міністру Азарову, який підозрюється у державній зраді, нині заочно повідомлено про підозру в публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовуванні та визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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Правоохоронці також викрили і повідомили про підозру двом поплічницям Азарова, одна з яких є посадовицею столичної РДА.

За даними слідства, Азаров, перебуваючи на території держави-агресора, створив Телеграм-канал, де розміщуються публікації пропагандистського характеру з наративами Кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. Матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

У ході документування злочинної діяльності ексвисокопосадовця правоохоронці встановили, що адміністрування Телеграм-каналу за його вказівкою здійснюється двома його помічницями.

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Одна з них - є діючим державним службовцем та наразі обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ. Як свідчить підозра, оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора, йдеться про Олену Хохлову та Валентину Хлоп'ячу.

Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єра у Телеграм-каналі, а також на його сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі та російських ЗМІ. Організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ.

Як свідчать аудіозаписи, оприлюднені спецслужбою, чинна чиновниця (Хлоп'яча) здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови.

СБУ зазначає, що також було встановлено, що викрита чиновниця з Києва є керівником одного із підрозділів "Фонду гуманітарної підтримки", створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського "Комітету спасіння України". Через ці установи фігурантка регулярно отримувала оплату за свої "послуги".

Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені, наголошує прокуратура.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності підозрюваних.

Під час обшуків у фігурантки виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які вона використовувала для спілкування з прем’єром-втікачем, його "московською" помічницею та російськими пропагандистами.

Чинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто за місцем проживання. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з перебуванням вказаних осіб у Росії.

Оновлено: За даними прокуратури, у четвер 12 жовтня суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою начальниці відділу однієї із районних адміністрацій Києва, яку підозрюють в сприянні проведенню підривної діяльності проти нашої держави в інформаційній сфері.