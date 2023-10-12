В Киеве разоблачили госслужащую, которая во время войны готовила выступления Азарова для росТВ

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщила экс-премьеру Николаю Азарову о новом подозрении и разоблачила столичную чиновницу, которая даже во время войны готовила его выступления для российского телевидения.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, подозрение на сайте ОГП

Детали: Бывшему премьер-министру Азарову, который подозревается в государственной измене, сейчас заочно сообщено о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдании и признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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Правоохранители также разоблачили и сообщили о подозрении двум соратницам Азарова, одна из которых является чиновницей столичной РГА.

По данным следствия, Азаров, находясь на территории государства-агрессора, создал Телеграмм-канал, где размещаются публикации пропагандистского характера с нарративами Кремля, которые формируют в обществе антиукраинские настроения. Материалы направлены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

В ходе документирования преступной деятельности экс-чиновника правоохранители установили, что администрирование Телеграмм-канала по его указанию осуществляется двумя его помощницами.

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Одна из них - является действующим государственным служащим и сейчас занимает должность начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Другая - бывшая сотрудница этой же РГА, которая в настоящее время выехала на территорию РФ. Как свидетельствует подозрение, обнародованное на сайте Офиса генпрокурора, речь идет о Елене Хохловой и Валентине Хлопячей.

Сообщницы вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность экс-премьера в Телеграмм-канале, а также на его странице в запрещенной в Украине социальной сети и российских СМИ. Организовывали его интервью и комментарии российским СМИ.

Как свидетельствуют аудиозаписи, обнародованные спецслужбой, действующая чиновница (Хлопячая) осуществляла коммуникацию с Азаровым и вражескими пропагандистами не только из собственного дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения.

СБУ отмечает, что также было установлено, что разоблаченная чиновница из Киева является руководителем одного из подразделений "Фонда гуманитарной поддержки", созданного Азаровым для финансирования антиукраинского "Комитета спасения Украины". Через эти учреждения фигурантка регулярно получала оплату за свои "услуги".

Поддерживая активные связи с экс-премьер-министром и его окружением, женщины способствовали в проведении информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию действующей власти на международной арене, отмечает прокуратура.

Проведенные судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов полностью подтверждают факты противоправной деятельности подозреваемых.

Во время обысков у фигурантки обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон, которые она использовала для общения с беглым премьером, его "московской" помощницей и российскими пропагандистами.

Действующей чиновнице РГА сообщено о подозрении лично по месту жительства. Бывшему премьер-министру Украины и другой его приспешнице - заочно, в связи с пребыванием указанных лиц в России.

Обновлено: По данным прокуратуры, в четверг 12 октября суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей начальнице отдела одной из районных администраций Киева, которую подозревают в содействии проведению подрывной деятельности против нашего государства в информационной сфере.