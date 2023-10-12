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Столтенберг про блокаду Сектора Гази Ізраїлем: Важливо захищати цивільне населення

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 17:48
Столтенберг про блокаду Сектора Гази Ізраїлем: Важливо захищати цивільне населення
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про дискусії міністрів оборони країн-членів Альянсу стосовно рішення Ізраїлю оголосити блокаду сектора Гази після атаки терористичного угруповання ХАМАС.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на брифінг Столтенберга в четвер

Деталі: Генсек НАТО зауважив, що Альянс не бере безпосередньої участі в подіях у секторі Гази, й підтвердив, що під час зустрічі міністр оборони Ізраїлю, який був онлайн, показав присутнім "шокуюче відео" тортур з боку ХАМАС.

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"І це також причина, чому члени Альянсу так рішуче засудили ці жахливі терористичні атаки проти цивільних осіб в Ізраїлі і проти Ізраїлю", – додав він.

Водночас Столтенберг додав, що в міру розвитку конфлікту "важливо захищати цивільне населення, і це також було чітко висловлено членами Альянсу".

"Існують правила війни, існують вимоги пропорційності, і це було підкреслено багатьма членами Альянсу. І це те, про що вони заявляють одночасно з тим, що вони дуже чітко засуджують жорстокі звірства і насильство, за які несе відповідальність ХАМАС", – сказав генсек.

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У Єврокомісії раніше коментували рішення Ізраїлю відключити електроенергію та воду сектору Гази, запровадивши фактичну блокаду, а також широкомасштабні бомбардування, заявивши, що це – наслідок дій ХАМАС.

Водночас топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі дії Ізраїлю суперечать міжнародному праву.

Теми: НАТОІзраїльСектор Гази
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